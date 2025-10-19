"Canile in condizioni precarie e dimenticato dalle istituzioni"

Il canile di Talamello è un presidio per tutta la Valmarecchia, ma servono risposte chiare e interventi concreti. A parlare è Livio Cursi, vicepresidente del comitato per la Valmarecchia, che torna a denunciare le difficoltà del rifugio comunitario.

"La struttura presenta ancora gravi criticità interne: piani cementati deteriorati, metallo arrugginito e una strada di accesso pericolosa, con un dislivello che danneggia le auto. Chi non ha un Suv, spesso, rinuncia a salire. È una situazione che scoraggia le adozioni e rende il lavoro dei volontari ogni giorno più difficile".

Cursi richiama anche l’attenzione sui fondi pubblici: "Nel 2021 la Regione ha stanziato 28mila euro per il canile di Talamello, all’interno di un piano complessivo da 340mila euro per la messa a norma dei rifugi pubblici. Quei soldi dovevano servire a migliorare le condizioni igieniche e strutturali, ma oggi tutto è fermo".

Poi la richiesta esplicita: "Vogliamo sapere se i fondi sono stati utilizzati e in quali opere, oppure se sono ancora disponibili e come si intenda procedere. L’Unione dei Comuni e l’Ausl devono chiarire tempi e responsabilità. Il benessere animale deve tornare una priorità, insieme al rispetto per chi lavora in quella struttura".

a.d.t.