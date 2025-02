Canile senza sede. Parte la raccolta fondi

A causa delle alluvioni, del fango e delle zona geologicamente complessa, ‘La Casa Selvatica’ e i 55 cani a cui dava rifugio in comune di Sant’Agata Feltria ma a due passi da Pennabilli, nei mesi scorsi ha dovuto chiudere. I quattrozampe accuditi sono stati trasferiti temporaneamente in case-famiglia a Pennabilli e a Bobbio (Pc). Inoltre, dopo anni di permanenza in affitto, "la proprietà della sede principale del rifugio è stata messa in vendita" fanno sapere da ‘La Casa Selvatica’. Quel rifugio va abbandonato per sempre. Le attuali soluzioni sono provvisorie. A ciò si aggiungono gli sforzi economici sostenuti mensilmente per mantenere un rifugio di 90 cani, l’affitto di due proprietà, il personale, il cibo e le spese veterinarie. Da qui l’idea: "Trovare una nuova proprietà e una nuova sede che possa una volta per tutte, unificare il rifugio in un solo luogo ed essere ‘La Casa Selvatica’ per sempre". La sede è stata individuata. "Ma le nostre possibilità finanziarie non sono sufficienti a coprire l’intera cifra di acquisto della proprietà". È partita così una raccolta fondi Go Fund me dal titolo ‘Una nuova Casa Selvatica’. Obiettivo 100.000 euro. La raccolta è appena partita, e sono arrivati oltre 800 euro.