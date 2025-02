Canna fumaria di un’abitazione prende fuoco

L’incendio è partito dalla canna fumaria del camino. C’è voluto l’intervento della sezione antincendio della Polizia Civile, inviata sul posto dalla centrale operativa interforze subito allertata, per domare le fiamme in un’abitazione di strada di Montelupo a Torraccia. Sul posto, insieme a una pattuglia della Gendarmeria, sono subito state eseguite le dovute operazioni e verifiche, trattandosi di un incendio che coinvolgeva la sola canna fumaria di un camino. Da quanto accertato dai funzionari dalla Polizia Civile, non ci sono state persone ferite e l’incendio non aveva provocato danni. La sezione anticendio della Polizia Civile consiglia vivamente di procedere costantemente, almeno una volta all’anno, alla pulizia e manutenzione dei propri camini e relative canne fumarie da ditte specializzate per da ridurre i rischi di eventuali incendi. In questo 2025, infatti, gli agenti sono già intervenuti su due incendi che hanno interessato le canne fumarie. Ben dieci i casi dello scorso anno, 8 invece nel 2023.