Riccione, 3 maggio 2020 - "Inviamo i nostri prodotti a base cannabis light anche in Olanda". Non tutti hanno sofferto l’emergenza sanitaria e la quarantena. Tra le tante aziende ancora chiuse o a scartamento ridotto c’è chi si è ritrovato a lavorare più di prima con richieste che arrivano anche da oltre confine. Alla Canapa house di Riccione ogni giorno si confezionano pacchi con prodotti da inviare in provincia, in Italia e persino all’estero.

"Tutto questo senza nemmeno avere un sito per promuovere quanto produciamo" premette Alessandro Ciotti titolare assieme alla propria famiglia dell’azienda. "Stiamo lavorando, non abbiamo sentito la crisi rispetto a prima delle chiusure imposte dai decreti e dai divieti dovuti all’emergenza sanitaria".

Canapa house può contare su una azienda agricola dove si coltiva cannabis, quella consentita dalla legge ovviamente, ed anche su una attività in viale Ceccarini dove venivano somministrati alimenti a base di cannabis light. Quando il lockdown ha fatto calare il silenzio e rinchiuso i cittadini in casa, hanno iniziato ad arrivare le telefonate.

Sarà stato il bisogno di calmare i nervi provati dal lockdown. Sarà stato che i pusher di marijuana tradizionale – tra divieti di circolazione e strade pattugliate dalle forze dell’ordine – sono off-limits. Il risultato però è lo stesso: la pandemia ha fatto esplodere in Italia le vendite di cannabis legale, quella con contenuto di Thc, lo psicoattivo con effetto allucinogeno, sotto lo 0,5%.

"Ci ha sorpreso ricevere richieste persino dall’Olanda, ma è comprensibile perché in quel Paese non si trova la cannabis light, quindi con il principio Cbd e non il Thc", dice Ciotti.

Quali sono i prodotti che vanno per la maggiore?

"C’è chi chiede solo cannabis light e chi invece preferisce i prodotti. È molto apprezzato l’olio, ma le richieste sono tra le più varie, dalla farina alle saponette".

Quanto spendono in media i clienti?

"L’ordine come minimo dovrebbe essere di 70 euro, ma consegniamo anche importi inferiori".

In Italia da dove vi arrivano le richieste?

"Anche in questo caso non ci sono zone particolari, abbiamo servito clienti da Palermo a Trieste".

Dopo essere arrivati in Olanda che obiettivi vi fissate?

"L’emergenza sanitaria sembra che durerà per diverso tempo e cambierà anche le abitudini. Per questo stiamo pensando a un servizio a domicilio di pasti con prodotti a base di cannabis. In precedenza nella nostra attività avevamo qualche piatto, le tagliatelle ad esempio. Ora vorremmo presentare un vero e proprio menù per le consegne a domicilio".

Non conoscete crisi.

"In questo settore non siamo rimasti in tanti. Spero che quanto sta accadendo ai negozi che commercializzano prodotti a base di cannabis faccia riflettere chi di dovere su un settore e un filiera che può essere importante per l’economia e il lavoro. La canapa è versatile ed ha una gran quantità di utilizzi e si potrebbe incentivare il settore invece che frenarlo".