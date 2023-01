Canoni demaniali, la mappa degli stabilimenti che pageranno di più

Dopo i rincari del 30 dicembre decisi dal Governo, aumento del 25,15% dei canoni demaniali, i chioschi bar di spiaggia passano a 3.777,50 euro di canone demaniale nel 2023, più 168 euro di imposta regionale. Cifra identica, imposta compresa, per mosconai e centri nautici. Ovviamente molto meno standardizzata la situazione che riguarda gli stabilimenti balneari, che a seconda dei metri quadri e del fronte lineare di spiaggia dovranno versare cifre differenti. Mediamente intorno ai 10mila euro a stabilimento. Con punte di 27.024,80 euro di ’affitto’, più1.351,24 di imposta regionale ad esempio per il bagno 16 di Rimini Nord, coi suoi ben 15.403 metri quadri tra area scoperta e superfici "facilmente rimovibili"; seguito a ruota con 25.384 euro di solo canone dall’adiacente bagno 15.

Ma il top assoluto lo versano i bagni consorziati a San Giuliano, che dopo gli aumenti salgono a ben 89.724,58euro di canoni e 4.486,23 di imposte regionali. Del resto l’area di spiaggia in questione è enorme: oltre 62mila metri quadri.

A Rimini Sud cifre importanti riguardano il bagno 5: 17.464,20 euro di canone e 873,21 di imposte; il bagno 16 con rispettivamente 18.984,16e 949,21 euro; il bagno 34 con 20.419,75 e 1.020,98euro. Anche qui a fare la differenza è l’ampiezza della spiaggia: 11.586,02 metri quadri complessivi per il bagno 34. A sfondare il muro dei 20mila euro è anche, sempre a Sud, il bagno 86, che quest’anno verserà al Comune (solo esattore, per conto dello Stato) 20.297,19 euro di canone, più1.014,86 euro di imposta. "Non è l’aumento dei canoni a spaventarci ma il fatto che non ci siano ancora notizie sul futuro delle spiagge", dicono i rappresentanti delle categorie balneari, in primis Mauro Vanni (Confartigianato imprese demaniali) e Fabrizio Pagliarani (Consorzio Marina riminese). Che pure, insieme al presidente di Oasi Giorgio Mussoni, tengono a sottolineare che "quella del canone è solo una delle voci dei costi della spiaggia". "Io pagavo sinora complessivamente sui 60mila euro l’anno – ricorda Vanni – per 52 metri di fronte e 8.000 metri quadri. Il grosso, insieme al canone, viene da tassa rifiuti, servizio di salvataggio, manutenzione e gestione della duna anti mareggiata, pulizia fatta 12 mesi l’anno". "L’ unica obiezione è che con tale provvedimento trasversale vengono colpiti anche coloro che da non imprenditori come i mosconai, non hanno certo i guadagni degli stabilimenti balneari o dei risto-bar", dice Roberto Biagini, Conamal.