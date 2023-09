Canonica, corsa contro il tempo La sindaca: "La scuola sarà pronta"

La nuova scuola materna di Canonica aprirà in tempo per la prima campanella. A rassicurare ieri i genitori la sindaca Alice Parma e l’assessore Angela Garattoni, nell’incontro avuto ieri con una delegazione dei rappresentanti di mamme e papà degli alunni. Lunedì si concluderà l’installazione degli arredi, il giorno dopo i tecnici della ditta esecutrice, insieme a quelli dell’amministrazione e della direzione didattica, effettueranno un sopralluogo per verificare i lavori. Il 13 e il 14 le due aule dell’asilo già completate, che ospiteranno altrettante sezioni, saranno a disposizione del personale scolastico per allestire gli spazi. Dal 18 settembre aprirà poi la mensa. Per l’inizio dell’anno scolastico sarà pronta anche una parte dell’area esterna, di circa 700 metri quadrati. I lavori sugli altri spazi della scuola, ovvero la terza sezione (che quest’anno non sarà usata), l’aula civica a disposizione dei residenti e un’altra parte del giardino, saranno terminati "entro il mese di novembre", assicurano la sindaca Parma e l’assessore Garattoni. Che ieri in Municipio hanno anche dato il benvenuto alla nuova dirigente del secondo circolo didattico, Franca Giovani (nella foto).

Da Canonica a San Vito, dove la giunta ha incontrato martedì sera i residenti per presentare i futuri lavori e progetti per la frazione. Tra questi la nuova maxi rotatoria sulla Tolemaide e gli interventi previsti a San Vito dopo l’accordo con i privati che realizzeranno un supermercato, altre attività e nuove case per un totale di 7mila metri quadrati. Il progetto, presentato nel dettaglio ai residenti, prevede opere pubbliche per 3,5 milioni, tra nuove piste ciclabili e altri 11mila metri quadrati di verde pubblico.