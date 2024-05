"Canonica non resterà senza medico di base"

Un altro medico di famiglia che va in pensione, per il quale non si trova (per il momento) un sostituto. A Canonica i residenti temevano di restare senza dottore, dopo che è andato in pensione Sauro Tosi. Ma, come già avvenutoa Rimini e in altri comuni vicini per situazioni simili, alla fine si è riusciti a trovare una soluzione tampone per mantenere il servizio. L’Ausl ha chiesto a Dario Tordi, medico con ambulatorio a San Vito, di farsi temporaneamente carico anche dei pazienti di Canonica. E il Comune di Santarcangelo si farà carico, per un anno, della spesa dell’affitto dell’ambulatorio in via Fabbrerie che veniva utilizzato dallo stesso Tosi. Tordi inizierà a fare ambulatorio a Canonica dal 4 giugno una volta al settimana, al artedì (dalle 10 alle 12,30, con accesso libero). Poi si vedrà.

"L’Ausl mi ha chiesto uno sforzo, vista la situazione che si era venuta a creare a Canonica con tante persone rimaste senza medico di base. Ho dato la disponibilità purché si tratti di una soluzione temporanea e io non debba pagare l’affitto per un secondo ambulatorio", precisa lo stesso Tordi. Il medico, 44 anni, è in servizio a San Vito già da diversi anni e di recente si è trasferito in un nuovo ambulatorio, più comodo e accessibile per i pazienti. "Mi hanno chiesto di coprire anche Canonica visto che avevo meno pazienti di altri. Con gli ultimi colleghi andati in pensione, sono passato da 850 pazienti a oltre 1.200. E molti dei nuovi pazienti sono proprio residenti a Canonica". Il Comune di Santarcangelo si farà carico dell’affitto dell’ambulatorio di via Fabbrerie almeno per un anno, fino al maggio 2025, ma non è esclusa una proroga. E nel frattempo re avvierà i lavori per riqualificare una parte dell’ex trattoria Iolanda (che la famiglia di ristoratori ha donato al Comune) e farne la nuova sede dell’ambulatorio del medico di famiglia a Canonica. "Mi auguro – conclude Tordi – che nel frattempo l’Ausl riesca a trovare rapidamente un medico di base fisso per Canonica. Non voglio fare doppio ambulatorio a lungo". Il bando per reperire un altro dottore c’è già, l’Ausl spera che qualcuno si faccia avanti. Nel frattempo la direzione Ausl ringrazia Tordi "per la disponibilità data" così come il Comune "per aver messo a disposizione l’ambulatorio", permettendo "di dare una risposta concreta ai residenti di Canonica", in particolare gli anziani e i fragili. Per loro sarebbe stato un problema non avere più un medico di base vicino casa.