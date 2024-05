Cantando con Cenerentola: l’opera al Galli

Un grande classico dell’opera, che richiama l’immaginario collettivo dell’infanzia e del mondo delle fiabe. Stasera al teatro Galli di Rimini – per il secondo appuntamento della stagione lirica – andrà in scena La Cenerentola (sipario alle 20), il dramma giocoso di Rossini tratto dal libretto di Ferretti, nella versione firmata in regia da Giovanni Dispenza. Un cast di giovanissimi di interpreti sarà impegnato nel capolavoro rossiniano con le voci di Marzia Marzo (nel ruolo della protagonista), di Chengrui Li, di William Hernandez e tanti altri artisti di spessore. Ad accompagnarli sarà l’orchestra Senzaspine, al suo debutto a Rimini.

"La Cenerentola di Rossini è un titolo che ai giorni nostri richiama inevitabilmente il fantastico mondo dell’infanzia – racconta il regista – Rossini ha voluto limitare fortemente questo impatto nell’opera". Nella sua versione, Dispenza ha valorizzare l’aspetto fiabesco, e "un pizzico di magia – continua – ho voluto concederlo anche al tutore Alidoro, che ho trasformato in una sorta di demiurgo che muove i fili della nostra storia...". "Come sempre quando lavoro su Rossini – conclude Dispenza – mi piace lavorare su una partitura coreografica di movimenti che riprendano il più possibile le strutture musicali dell’opera. Cenerentola in particolare mi permette di giocare fino al limite del surreale, come ad esempio nel geniale finale del primo atto".

Federico Tommasini