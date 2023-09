"Cantare in pista, un’emozione indescrivibile"

Con la sua voce intensa e penetrante, parimenti soave, domenica ha interpretato gli inni nazionali dell’Italia e di San Marino di fronte a oltre 140mila persone che a Misano hanno affollato la platea della MotoGp. Protagonista Alberta Saccani, classe 1986, frontwoman del gruppo musicale JBees, che per l’occasione si è esibita come solista. Cos’ha provato nel cantare in quest’esclusiva occasione?

"È stata un’esperienza incredibile e un’emozione unica. Ho sempre cantato in contesti molto belli, ma mai così importanti e una visibilità così alta. Per me è stato un grandissimo onore cantare l’inno di San Marino e l’inno d’Italia, rappresentando i due Paesi, che tra l’altro mi appartengono, sono infatti cittadina italiana e da circa sei anni vivo a San Marino. Cantare di fronte a così tante persone e autorità per me è stato indescrivibile. Mi sono sentita una grande responsabilità. Sono la frontwoman del gruppo JBees, ma in quest’occasione sono stata accompagnata solo dal chitarrista Giulio Maceroni".

Il successo ha coronato un gran lavoro di preparazione?

"Questa esibizione ci ha impegnato per oltre un mese e mezzo. Registrati i brani, li abbiamo condivisi con i due Paesi per ottenere l’approvazione, gli inni, infatti, sono stati rivisitati. Quello di San Marino è molto melodico, per cui si è cercato di rivisitarlo in una chiave più rock, cosa fatta anche con l’inno di Mameli al quale abbiamo dato una diversa veste, gradita al pubblico e allo stesso governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ci ha fatto tanti complimenti. La giornata è stata spettacolare, ma quando è arrivato il nostro momento, ossia pochi minuti prima del passaggio delle frecce e della gara, l’adrenalina è salita. Entrati in pista con le autorità ci siamo sentiti davvero protagonisti con la voglia di dare il massimo, l’emozione si è trasformata in una grande forza".

Lei è anche appassionata di moto?

"Mi piace vedere le corse. Per un paio di anni ho pure frequentato l’ambiente, i paddock, perché in passato ho lavorato per un’azienda sponsor di un team del MotoGp, per cui mi ero appassionata tantissimo".

Canta intanto con i JBees?

"Sì, un gruppo che propone disco-dance anni Settanta-Ottanta. Abbiamo fatto spettacoli anche in teatro, registrando il sold out, serate con Rimini Classica, collaborazioni molto importanti. Sono poi stata invitata a fare altre collaborazioni come ospite in varie occasioni. Lavoro per un’azienda del posto, ma il canto è il mio secondo mestiere". Dopo la MotoGp che farà?

"Continuerò a cantare e con maggiore voglia d’intraprendere nuovi progetti. In programma con i JBees abbiamo diverse serate, eventi privati alla Darsena del sale di Cervia".

Nives Concolino