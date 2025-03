Canti è il segretario generale aggiunto

Cambio al vertice esecutivo della Confederazione democratica lavoratori sammarinesi. Nel corso del consiglio confederale, il segretario generale Milena Frulli ha proposto il nome di Nicola Canti a segretario generale aggiunto, nominato per acclamazione. Attualmente segretario della Federazione Costruzioni e Servizi, Canti prende il posto di Gianluigi Giardinieri, ora in pensione. Resta comunque nel sindacato con gli attuali incarichi quale presidente Csu Servizi srl e membro nelle varie commissioni nelle quali è tutt’ora presente, oltre che all’interno del Confederale. In Consiglio si è parlato anche dell’avvio della stagione delle riforme. "L’accordo di associazione con l’Ue sarà una occasione imperdibile per lo sviluppo di San Marino. Per questo il parlamentino ha analizzato le proposte al centro dell’agenda politica: Icee, Igr e Ivg".