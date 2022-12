Canti e preghiere per l’Ucraina in piazza Tre Martiri

In piazza per ricordare le vittime della guerra e pregare affinché finisca al più presto. È l’iniziativa che domenica ha organizzato l’associazione ’Doloni della nazione’, che aiuta i profughi ucraini e continua a mandare aiuti in patria. Dopo la raccolta di dolci e regali a favore dei bambini, Marta Gladysheva (la presidente dell’associazione) ha portato in piazza Tre Martiri nel giorno di Natale tanti volontari e connazionali, per tornare a pregare per la pace in Ucraina. E’ stata anche un’occasione per ricordare le vittime della guerra. L’iniziativa si è concluca con canti e balli tradizionali dell’Ucraina.