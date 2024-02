Cantiere al via, piazzale Gondar chiuso alle auto per due settimane

Da lunedì e fino al 24 febbraio, chiuderà al traffico piazzale Gondar. La decisione diviene necessaria, spiegano dal municipio, per completare i lavori alle condotte idriche e alla pubblica illuminazione. Resterà comunque percorribile in entrambe le direzioni viale Regina Elena. La chiusura del piazzale comporta cambiamenti nella viabilità. I veicoli provenienti dalla città o da Riccione potranno accedere al Lungomare di Vittorio, non più dal piazzale ma da via Laura Benizzi, in altre parole dal piazzale Arturo Toscanini.

Intanto, per gli amanti del mare e della pesca, il consiglio comunale ha approvato il progetto che prevede il riutilizzo del capanno da pesca presente sulla sponda destra del deviatore Marecchia. Il capanno ospiterà la sede sperimentale della Rimini Blue Lab, un centro dedicato alla promozione della conoscenza e della cultura marittima.