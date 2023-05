Cantiere all’esterno del Supercinema

Lavori in corso al Supercinema: dopo l’avvio a inizio anno delle opere interne, sono partiti gli interventi sull’esterno. Entra nel vivo il cantiere sul cinema di piazza Marconi, con i lavori di efficientamento energetico al tetto che prevedono la demolizione della vecchia copertura, in seguito la realizzazione dell’impermeabilizzazione per concludere con l’installazione dei pannelli fotovoltaici. I lavori si svolgeranno in estate e prevedono l’occupazione dell’arena. L’intervento di efficientamento energetico si concluderà entro settembre per consentire la riapertura del cinema in autunno.