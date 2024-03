Cantiere in piazza: occhio ai divieti

Nuovo cantiere in centro a Verucchio. Partiti ieri i lavori di asfaltatura per via dei Martiri fra piazza Malatesta e via Dell’Acqua, con circolazione a senso unico alternato nel centro storico, regolata da semaforo. L’intervento è affidato da Hera alla ditta Pesaresi che, per ridurre i disagi, ha preso alcune misure. L’orario di inizio lavori è infatti calibrato per consentire il passaggio dei bus scolastici e le corse quotidiane di Start. Oggi la strada per alcune ore sarà completamente chiusa al traffico. L’intervento segue i lavori già effettuati col piano asfalti da 230mila euro approvato nel 2023 che ha interessato diverse strade del capoluogo e delle frazioni. Di recente Hera è intervenuta sulle vie Selvafosca, Nanni e Martiri.