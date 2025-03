Cantiere ormai concluso alla ’Saffi’. I ragazzi rientreranno dopo Pasqua

Sarà la sorpresa di Pasqua? Lo sperano i 200 ragazzi della ’Saffi’ costretti, da settembre, a fare lezione altrove, e anche i loro insegnanti, stufi di correre da una parte all’altra. Il Comune di Santarcangelo ancora non si sbilancia, ma la fine dei lavori alla palazzina B della scuola media è ormai vicina. Dopo i forti ritardi accumulati nei mesi scorsi, l’azienda impegnata nell’intervento di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio ha ultimato ormai il lavoro più importante: il montaggio delle strutture metalliche esterne che servono a consolidare la scuola. E sono in corso anche gli interventi di sistemazione delle aule e degli altri spazi all’interno della palazzina. Il maltempo degli ultimi giorni non ha rallentato i lavori. A breve, se tutto va bene, saranno effettuati i collaudi dell’edificio. Solo dopo il Comune comunicherà la data di rientro dei ragazzi delle 10 classi (3 prime, 3 seconde e 4 terze) che fanno lezione altrove da settembre, per colpa dei ritardi dei lavori. L’amministrazione si è data l’obiettivo di far rientrare i ragazzi dopo le festività di Pasqua. "Siamo in attesa di sapere dal Comune la data di rientro – spiega la preside Giovanna Frisoni – La priorità sarà far rientrare subito alla ’Saffi’ i ragazzi di terza: sono quelli che hanno patito i maggiori disagi". Le 4 terze da settembre fanno lezione a San Vito, mentre le altre classi sono alla ’Pascucci’.