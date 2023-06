Cantiere sul ponte, code e disagi

È un poker di cantieri quello che ha iniziato a interessare la strada provinciale 49, causando non pochi disagi per gli automobilisti. L’arteria parte dalla strada Marecchiese all’altezza di San Martino dei Mulini e prosegue fino a Santarcangelo. Da ieri, infatti, è stato aperto il primo cantiere sul ponte di via Trasversale Marecchia, dove è adesso in corso di realizzazione la passerella a sbalzo che accoglierà un tratto della pista ciclabile. Durante i lavori la viabilità potrà variare nei seguenti modi: a senso unico alternato, non in asse con le rispettive corsie, oppure, momentaneamente, sarà sospesa totalmente al traffico. "La modifica prevalente, tuttavia – si legge in una nota del Comune di Santarcangelo –, sarà l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori anche 24 ore su 24 o da movieri a seconda degli interventi". È cominciata, dunque, seppur con un po’ di ritardo a causa dell’alluvione, la prima tranche dei quattro "importanti" cantieri che l’amministrazione aveva annunciato a fine aprile. Nelle fasi successive si passerà alla realizzazione del percorso ciclopedonale che parte dal cimitero di San Martino e al completamento della passerella ciclopedonale sul ponte. In questa prima fase, oltre alla passerella a sbalzo, i lavori interesseranno anche la manutenzione straordinaria della strada provinciale da parte della Provincia, che si occuperà del rifacimento, tra l’altro, di cordoli e guardrail. A ciò si aggiungono gli interventi di Hera e Adrigas che saranno impegnati a loro volta per ricollocare sul lato opposto del ponte le tubazioni dell’acqua e del gas, consentendo quindi gli ulteriori lavori in programma. Fine cantieri non prima di dicembre 2023, per un costo complessivo che supera i 4 milioni di euro, di cui 2,5 a carico del Comune di Santarcangelo.

Andrea G. Cammarata