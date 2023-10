Cantiere terminato: aperta al traffico la ’nuova’ via Brenta

A San Giovani ieri è stata finalmente aperta al traffico, dopo alcuni mesi di lavori, la nuova via Brenta. Un’opera che, con il nuovo ponte sul Ventena, servirà a far calare il flusso dei veicoli tra la via Al Mare, l’asse storico di collegamento tra Cattolica, casello A14 e San Giovanni, e la zona Torconca-Montalbano dove è prossima all’apertura anche la nuova rotatoria per la Ss16 in direzione Misano e Riccione. Una piccola rivoluzione del traffico, che favorirà un miglior collegamento tra le due città, ma anche con un impatto sul traffico nell’area artigianale. Il costo di via Brenta, insieme al nuovo ponte, ammonta a circa 800mila euro. La nuova maxi rotatoria sulla Statale 16 avrà invece un costo complessivo pari a 700mila euro.