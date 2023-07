Cantieri e polemiche al porto "Assurdo il divieto di girare in bici"

Per molti riminesi è quasi una tradizione. Per i turisti, un piacere. Ma da un po’ di tempo andare in bicicletta al porto è... vietato. Avete capito bene. Ad avvisare i ciclisti sono già comparsi numerosi cartelli. I divieti sono stati decisi per una questione di sicurezza. Sono in corso i lavori alle banchine di via Destra del porto: meglio evitare il via vai delle biciclette prima che qualcuno si faccia male. Oltre ai cartelli, sono scattati anche i controlli della Capitaneria di porto. I militari negli ultimi giorni hanno iniziato a ’piantonare’ la zona, invitando chi passa in bicicletta a scendere e a condurla a piedi o, in alternativa, a percorrere la vicina pista ciclabile che arriva fino alla ’palata’.

Ma chi passa spesso di lì in bici non l’ha presa benissimo. Perché "la palata e il porto sono beni della città, dei cittadini, e non possono essere zone di solo divieti...". Divieti che proseguiranno ancora per un po’, almeno fino a quando non saranno ultimati i lavori, che poi si sposteranno sulle banchine in via Sinistra del porto (fino ai cantieri navali). Fino a quando il cantiere non sarà finito, vietato pedalare. Tra mugugni e più di una protesta, specie da parte di chi è stato fermato – in questi ultimi giorni – dai militari della Capitaneria di porto. "Assurdo vedere uomini delle forze dell’ordine impegnati a vigilare contro chi pedala lungo il porto. Non mi sembra che sia in questo momento uno dei principali problemi di Rimini", tuona uno dei ciclisti redarguiti in questi giorni dai militari.

Dalla Capitaneria di porto fanno sapere che "i divieti sono assolutamente temporanei, dovuti ai cantieri in corso. C’è un’ordinanza apposita, che è stata decisa solo ed esclusivamente per la sicurezza di chi frequenta la zona del porto. E ci sono i cartelli, ben visibili, che avvertono dei divieti". Però è vero che gli stessi militari, da qualche giorno, sono spesso lì a controllare e fermano chi passa in bici. "Cerchiamo soltanto di far rispettare l’ordinanza, invitando le persone a scendere dalla bici e a proseguire a piedi. Ma multe non ne abbiamo fatte. La nostra è un’attività di informazione e di prevenzione".

Manuel Spadazzi