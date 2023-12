Cantieri edili pericolosi. Sospese sette imprese

Da un utilizzo non adeguato delle impalcature e dei ponteggi alla mancata osservanza della corretta viabilità di cantiere. Queste sono solo alcune delle irregolarità che i controlli effettuati su aziende del territorio e operanti in ambito edile, hanno permesso ai carabinieri del Nucleo operativo e gruppo per la tutela del lavoro di Venezia, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Rimini, di scoprire irregolarità in ben sette ditte con sede nel Riminese.

Nello specifico, all’esito dei 9 controlli eseguiti su altrettante imprese edili i carabinieri hanno riscontrato irrgolarità – come lo scorretto utilizzo di impalcature e ponteggi per eliminare i pericoli di caduta dall’alto nonché la viabilità di cantiere non conforme – in tre imprese gestite da imprenditori italiani e collocate nel comune di Rimini, mentre altre 4 attività edilizie sono state multate a Riccione. Nello specifico, a queste quattro imprese gestite da imprenditori italiani e stranieri i carabinieri hanno contestato la mancata osservanza delle disposizione sull’utilizzo dei dpi e un utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi.

Tutte le attività irregolari sono state multate e sono state sanzionate anche un’altra attività edile e un libero professionista per omessa vigilanza e per non aver verificato la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza.

Complessivamente, i carabinieri del Nucleo hanno perciò sospeso l’attività di sette ditte edili, elevando sanzioni nei confronti dei furbetti del mattone per un ammontare complessivo di 120mila euro per le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli eseguiti da parte dei nuclei delle forze dell’ordine.