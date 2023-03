"Cantieri fermi anche a settembre"

La stagione allungata blocca i cantieri nella zona mare. La richiesta all’amministrazione comunale è arrivata da Federalberghi in occasione della discussione sugli orari dei cantieri edili nelle varie zone della città tenuta in municipio in settimana. "Negli ultimi anni assistiamo - premette il direttore di Federalberghi Luca Cevoli - a un allungamento della stagione e all’impegno di tutti affinché questo si verifichi. Appare un controsenso muoversi su questa strada e allo stesso tempo continuare a consentire la ripresa dei cantieri con attività rumorose il 15 di settembre. Per questo motivo riteniamo che sia adeguato uno spostamento in avanti della ripresa dei cantieri da fissare alla fine di settembre". La modifica riguarderebbe solo la fascia C dell’attuale regolamento che disciplina le attività rumorose edili. Ovvero la zona a mare della ferrovia. Non cambierebbero invece orari e scadenze per le altre due zone, la A e la B per le zone comprese tra la ferrovia e la statale e a monte della ss16. Una eventuale modifica del regolamento andrà discussa dalla giunta e dovrà poi arrivare in consiglio comunale per l’approvazione. In Federalberghi ci contano per evitare di far trovare ai turisti nella seconda metà di settembre una zona mare dove nelle ore diurne più della musica risuona il martello pneumatico.