Cantieri in vista per gli asili di Viserba

Nuovi lavori in vista per le scuole di via Sacco e Vanzetti a Viserba. La giunta ha dato l’ok al progetto per realizzare il nuovo pergolato esterno in sostituzione di quello esistente, per l’asilo nido Bruco verde e la scuola materna Acquamarina. L’intervento sarà eseguito da Anthea. La struttura sarà per volume ed altezze uguale alla struttura esistente. I lavori, del costo di 50mila euro, saranno realizzati nel mese di giugno. "Prosegue spedito il piano di ammodernamento delle scuole comunali – sottolineano la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore Mattia Morolli – Un patrimonio importante. che è parte integrante delle attività educative. Nel farlo, recepiamo i suggerimenti, le idee, i bisogni di educatrici e famiglie che ogni giorno vivono questi spazi". E "per le aree verdi, in particolare, stiamo proseguendo con piccoli e medi lavori di miglioramento sia ambientale sia strutturale, ottimizzando l’impatto energetico e aumentando la qualità complessiva degli spazi".