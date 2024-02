Cantieri nelle strade, partono gli espropri

Espropri in vista per consentire i lavori in alcune strade danneggiate dall’alluvione del 2023. Il Comune di Rimini ha avviato l’iter di approvazione dei lavori previsti nelle vie Consorziale, del Poggio e Buonanotte e del Poggio. Ma per le opere in via del Poggio "è necessario acquisire aree di proprietà privata tramite procedura espropriativa", spiegano dal Comune. Da qui l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera. Tutti gli interessati possono già visionare il progetto anche sul sito web del Comune.