Canuti, la svolta dopo la rinascita: gli americani comprano il pastificio

di Manuel Spadazzi

Un altro storico marchio riminese finisce nelle mani degli americani. Il pastificio Canuti, riuscito in pochi anni a risollevarsi dopo aver rischiato il fallimento, è stato acquistato dal fondo statunitense Riverside. È lo stesso che nel 2014 comprò la Mec3 (l’impero del gelato fondato da Giordano Emendatori), poi venduta a un’altra società, e nel 2019 ha rilevato il gruppo Galvanina dalla famiglia Mini. Riverside ha acquisito lo storico pastificio riminese dopo aver già messo le mani (a ottobre) sul Pastaio di Brescia, altra noto marchio del settore. L’obiettivo è dare vita a un grande polo di produzione della pasta fresca italiana.

"Lasciamo un’azienda in ottima salute. Il 2022 si è chiuso con un fatturato di circa 12 milioni, negli ultimi anni la crescita è stata costante e siamo riusciti ad aumentare l’export dei nostri prodotti, presenti in una quarantina di paesi", spiega Andrea Toffano, l’imprenditore che col gruppo di famiglia aveva rilevato Canuti. Nel 2012 il pastificio, fondato nel 1950, era sull’orlo del baratro. L’azienda fu poi risanata e sotto la guida della famiglia Toffano è riuscita a rilanciarsi. "Avevamo valutato anche la possibilità di aprire un nuovo stabilimento, a Padova, per ingrandire l’attività". Un progetto tramontato a causa della pandemia. Poi è arrivata l’offerta di Riverside, alcuni mesi fa. E la famiglia Toffano, che opera in diversi settori (ha aziende nel turismo e nell’immobiliare) ha accettato la proposta "nella convinzione – spiega Andrea – che fosse la cosa giusta per Canuti. Che grazie alla nuova proprietà potrà crescere ancora e diventare sempre di più internazionale". Top secret le cifre dell’operazione, completata un mese fa, ma Canuti è un gioiellino che ’vale’ oggi parecchi milioni. Attualmente i dipendenti sono una quarantina e la produzione rimarrà a Rimini, dove la famiglia Toffano ha aperto anche uno spaccio aziendale vicino allo stabilimento principale. "Lasciamo il pastificio Canuti in buone mani – conclude Toffano –. Per quanto ci riguarda, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: salvare un’azienda importante finita in crisi e rilanciarla sul mercato".