Canzoni, immagini e parole La magia dei Beatles nell’Arena

Nuovo appuntamento con Sgr Live all’arena Francesca da Rimini. Stasera, alle 21.30, saliranno sul palco i Miscellanea Beat con Within the Beatles. La magia dei Fab four sarà raccontata attraverso canzoni, immagini e parole. I Miscellanea Beat sono un duo formatosi nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa, violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo, col chitarrista e cantante riminese Massimo Marches.

L’intenzione, fin da subito, è sempre stata quella di rivisitare brani pop riproponendoli in una personale versione, talvolta limitandosi a rieseguire le composizioni in chiave unplugged, altre volte provando ad allontanarsi sensibilmente dall’originale. In questo senso, il primissimo esperimento, da parte del duo, si è compiuto attraverso il repertorio dei Beatles: così in seguito, grazie alla collaborazione con i riminesi Giuseppe Righini, voce recitante e Massimo Modula alla grafica, ha preso vita Within the Beatles, uno spettacolo fatto di musica, immagini e racconti, per omaggiare e rivivere ancora una volta la magia dei Fab Four.

Tutti gli spettacoli di Sgr Live sono ad ingresso gratuito.