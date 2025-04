Caos alla sala del regno invocando Pierina

Sono stati attimi di grande tensione quelli vissuti l’altro ieri alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova di via Rosmini, dove una donna di 37 anni, di origini indiane, ha dato in escandescenze nel bel mezzo di una funzione religiosa della congregazione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute, la straniera di 37 anni, dopo essere arrivata forse ubriaca nella Sala del Regno mentre era in corso una celebrazione, avrebbe iniziato a disturbare i fedeli presenti sbraitando frasi sconnesse. Il tutto, secondo raccontato da alcuni testimoni, invocando la protezione di Pierina Paganelli, la vittima dell’omicidio commesso in via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023. La vittima, com’è noto, era una assidua frequentatrice della Sala del Regno di Rimini e la sera del delitto aveva appena fatto ritorno da un incontro di preghiera. Nonostante i ripetuti richiami, la 37enne ha comunque continuato a infastidire i partecipanti alla cerimonia, fino a rendere necessario l’intervento dei carabinieri richiamati sul posto dai presenti.

All’arrivo dei militari, la situazione è però ulteriormente degenerata. La donna, infatti, in un evidente stato di alterazione, ha rifiutato di lasciare la sala di preghiera. Durante le operazioni di identificazione, l’indiana ha alzato più volte la voce, inveendo contro i carabinieri intervenuti anche con offese e altre minacce. Inoltre, avrebbe anche tentato di colpire i militari dell’Arma, della compagnia di Rimini, che l’hanno dunque prontamente immobilizzata. Condotta in caserma, la 37enne indiana è stata quindi arrestata con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri, il giudice del tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto nel corso dell’udienza per direttissima, disponendo per la 37enne la misura dell’obbligo di firma.