Caos alla ’Turci’, bimbi senza insegnante d’italiano da inizio anno

"I nostri figli dal primo giorno di scuola attendono l’insegnante di italiano". A non sapere più a chi scrivere sono i genitori degli alunni di una classe della scuola Giulio Turci di Torriana. "Lo scorso anno - ricordano - l’insegnante di italiano ci aveva salutato a giugno perché avrebbe lasciato la scuola. Quest’anno, il primo giorno di scuola, attendavano un nuovo docente, ma quello che era stato assegnato ha pensato bene di accettare l’assegnazione e prendersi subito un anno di aspettativa". In quel momento, ricordano i genitori, è iniziato un calvario che va avanti ancor oggi.

"Ci è stato spiegato che in questi casi la scuola passa a chiedere a chi seguiva in graduatoria, la volontà di ricoprire la cattedra. Ma i docenti hanno un tempo per rispondere. Così ad ogni diniego passano dei giorni. Ci chiediamo anche perché non sia stato possibile chiamare all’insegnamento un supplente". Mamme e papà dei 14 alunni stanno vivendo una situazione surreale, dicono. "I nostri figli ci raccontano che ci sono giorni in cui la classe viene divisa con un gruppetto viene mandato in quinta perché mancano gli insegnanti. Un altro gruppetto in terza e così via nelle altre classi per fare fronte a questi problemi. Stiamo chiamando la dirigente scolastica da settimane ormai, e allo stesso modo chiamiamo l’ufficio scolastico provinciale e inviamo mail perché vorremo che i nostri figli avessero un insegnante come riteniamo sia doveroso". I genitori chiedono il rispetto del diritto allo studio per i figli e la fine di un periodo che si sta protraendo da troppo tempo. "E’ dal primo giorno di scuola che va avanti questa situazione. Ci siamo rivolti anche al sindaco per cercare di trovare una soluzione. Ora ci hanno detto che c’è un supplente, ma per quanto tempo? Quanti altri insegnanti i nostri figli dovranno conoscere? Nel frattempo si è ammalata anche un’altra docente e tutto diviene più complicato".

a.ol.