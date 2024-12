Caos alle Befane: ladro ferisce guardia giurata

È finito in manette per l’accusa di rapina impropria un cittadino nordafricano arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi al centro commerciale ’Le Befane’, dove il soggetto è stato inizialmente notato dagli addetti alla sicurezza mentre prendeva alcuni articoli d’abbigliamento dagli scaffali per poi nasconderli nei pantaloni. L’uomo, fermato all’uscita dall’ipermercato Conad, vistosi messo con le spalle al muro dalla sicurezza ha però cercato di fuggire, non prima di avere ferito al volto una delle guardie, colpendola alla tempia con una lattina che il nordafricano aveva in mano. Ciononostante, i vigilanti sono riusciti a immobilizzarlo il tempo necessario per consentire l’arrivo dei carabinieri. La guardia ferita è stata invece trasferita in ospedale, da dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.