Caos alle Befane, ragazzini spruzzano lo spray al peperoncino

È stato un pomeriggio di paura quello vissuto da chi sabato pomeriggio alle 17.30 si trovava alle Befane, dove nel piazzale davanti all’ingresso si sono scatenati violenti tafferugli tra una decina di ragazzini, i quali si sarebbero prima iniziati a prendere a spintoni, per poi degenerare quando qualcuno del gruppo ha avuto la bella idea di estrarre lo spray al peperoncino e di scaricarlo sulla folla. Il contenuto urticante ha provocato in chi si trovava vicino diversi problemi respiratori e il caos ha subito attirato l’attenzione della vigilanza, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri. All’arrivo però gli autori della bravata si erano dileguati. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere per degli accertamenti .