Caos allo stadio, rissa tra tifosi e giocatore

La partita era molto importante, il campo pesante, la pioggia battente. E domenica nel finale della partita del campionato di calcio di Promozione tra il Verucchio e la capolista Gambettola è successo di tutto. Due espulsioni tra il 90’ e il 95’, altre tre a tempo scaduto, poi la rissa. Uno dei giocatori ospiti, Francesco Severi, supera la recinzione, sale in tribuna e si scaglia contro un gruppetto di giovanissimi tifosi di casa,i quali reagiscono difendosi con gli ombrelli (lo scontro nella foto). Quante ombrellate siano volate non è facile stabilirlo, neppure con l’ausilio di un video amatoriale che ha fatto il giro dei social. Non è stato uno spettacolo degno: episodi come questo che non dovrebbero mai accadere in un campo di calcio. "La partita era importante, specie per il Gambettola capolista che punta alla promozione. Noi sul nostro campo non intendiamo lasciare niente a nessuno – puntualizza il presidente del Verucchio, Claudio Fabbri – La gara però era stata corretta, e le espulsioni finali figlie del campo pesante. Un po’ di nervosismo e si spiegano anche i cartellini rossi a gara finita. Poi Severi del Gambettola è riuscito a raggiungere la tribuna e alcuni giovanissimi tifosi lo hanno respinto. Di ‘ombrellate’ contro il giocatore non ho certezza e neppure le immagini lo chiariscono. Per il Verucchio la questione è chiusa". Non vuole alimentare polemiche nemmeno Giorgio Screpis, direttore generale del Gambettola: "Quando sono iniziate le fasi più concitate ero ancora in panchina e non ho visto tutto bene. Come società abbiamo deciso di non accendere ancora di più gli animi dando corpo alle polemiche, tanto meno contro Verucchio. Aspettiamo il referto dell’arbitro". Secondo le prime ricostruzioni il cancello che permette l’accesso al campo di gioco dalla tribuna era aperto e questo avrebbe consentito a Severi di arrivare a contatto coi tifosi. Domani si attende il referto dell’arbitro per chiarire le responsabilità di questa brutta pagina di sport, che ha ’cancellato’ lo sforzo profuso dalle due squadre in campo.

m.c.