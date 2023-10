Caos antenne, via a rilievi e monitoraggio

Campi elettromagnetici, antenne per la telefonia mobile e non solo. In municipio hanno pronto il piano per eseguire rilievi sul territorio comunale. Arpae sarà il soggetto che le eseguirà. Gli atti sono scritti e manca solo la firma tra le parti. E’ già previsto anche lo stanziamento diviso su tre annualità. Si partirà il prossimo anno, e si andrà avanti nel 2025 e nel 2026. Ogni anno le rilevazioni costeranno 5.300 euro.

Con queste somme gli addetti di Arpae si muoveranno in due direzioni. La prima è il monitoraggio su misure brevi, con rilevazioni di circa 6 minuti ciascuna. Questo verrà fatto nelle aree abitate del territorio e il tutto verrà riportato a livello spaziale per avere un quadro complessivo della situazione nel Comune. La seconda azione riguarda il monitoraggio "in continuo della radiazione elettromagnetica ad alta frequenza (radiofrequenze e microonde)" questo verrà fatto "in almeno cinque postazioni di misura all’anno individuate in base a potenziali criticità del contesto urbanistico-territoriale". Arriva così a conclusione l’iter annunciato in marzo dall’allora assessore all’ambiente Christian Andruccioli dopo le proteste avanzate dai residenti della zona di San Lorenzo per l’installazione di un impianto di telefonia mobile per il gestore Iliad.

I residenti si erano riuniti in un comitato per chiedere lo stop alla realizzazione del sito. Ma le autorizzazioni che poteva vantare il gestore erano confermate ed infine il 21 marzo scorso il pennone alto 27 metri era stato issato svettando sulle case degli abitanti del quartiere San Lorenzo. Da parte propria l’amministrazione comunale aveva cercato un dialogo con il gestore per tentar una strada alternativa trovando in un’area pubblica il sito per la collocazione dell’impianto, ma soluzioni non erano state trovate. Infine il gestore ha proceduto con le autorizzazioni in tasca anche se il comitato dei residenti si è riservato la possibilità di fare verifiche per capire se muoversi per vie legali. Oggi l’antenna è lì, operativa, nella zona dei viali Belluno e Marostica.

Ora toccherà ad Arpae fare rilievi, non solo nell’area dove sono nate le proteste, ma anche nel resto del territorio comunale. Nel corso degli anni le antenne si sono moltiplicate. Negli stessi siti ce ne sono diverse ed anche le tecnologie utilizzate sono diverse tra loro. Il monitoraggio effettuato da Arpae dovrebbe rendere lo stato di fatto mostrando sul territorio qual è l’effettiva presenza di campi elettromagnetici, e dove questi sono più concentrati.

Andrea Oliva