Caos aule alle Superiori. "Usiamo le Cairoli"

"Per troppi anni abbiamo assistito alle lezioni nei container, adesso non ci sono nemmeno gli spazi per far entrare a scuola gli studenti del Savioli e del Fellini. La politica ha dormito e a farne le spese sono gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale Ata". Duro l’affondo di Antonio Pagnotta, delegato scuola della Uil, sui problemi che stanno emergendo al polo delle superiori di Riccione. Il cantiere alle ex scuole medie Pascoli, ha confermato il delegato provinciale all’edilizia scolastica, Giuliano Zamagni, non sarà terminato in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Serviranno almeno due settimane, forse di più, prima di far entrare le prime classi nella struttura. E nel frattempo le dirigenze scolastiche stanno cercando di correre ai ripari per inventarsi soluzioni. Sia il Savioli e che il Fellini hanno avuto ottimi riscontri in termini di nuove iscrizioni. Dunque le classi crescono, ma gli spazi diminuiscono. "In tempi non sospetti – ricorda Fabrizio Pullè segretario delle civiche di opposizione –, e per gli allagamenti che si verificavano nelle aule, abbiamo appositamente interrogato il sindaco. In quell’occasione l’assessore Villa aveva detto che si sarebbe mossa con la Provincia per trovare una soluzione agli allagamenti ed ai lavori a rilento. Questo si verificava l’inverno scorso. Oggi, a distanza di 10 giorni dall’inizio delle scuole, si viene a sapere che la situazione è peggiorata, se, come pare, le aule sono completamente indisponibili". Dalle civiche arriva la una proposta. "La soluzione l’avevamo tracciata anche la scorsa volta: utilizzare l’edificio comunale delle ex scuole Cairoli, pienamente efficienti, per sostituire le aule non disponibili. Ma la sindaca ha fatto orecchie da mercante. Ora, di fronte agli studenti che si trovano a non avere le aule, il Comune, come al solito, tace". Per il sindacalista Pagnotta, si sta assistendo solo all’ultima puntata "di anni di incapacità nel programmare il futuro del polo scolastico. Oggi gli studenti del Savioli si trovano a non avere aule, ed anche quelle che hanno sono ancora in parte nei container. Cosa è stato fatto in tutti questi anni? Qualcuno nelle istituzioni ha mai realmente ragionato sul futuro degli istituti scolastici? È davvero paradossale che questa riviera si presenti come la capitale del turismo e poi abbiamo strutture per gli istituti alberghieri a dir poco precarie. Le istituzioni avrebbero a suo tempo dovuto acquisire le ex colonie per riqualificarle con questo obiettivo. Invece siamo qui a pochi giorni dall’inizio delle lezioni con gli studenti che non avranno l’aula al suono della campanella".

Andrea Oliva