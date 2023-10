Caos bus all’Einaudi. Start contro la preside

Settimana corta all’Einaudi, una "scelta della scuola" a cui Start Romagna "non ha mai dato il proprio avvallo alle scelte di orario dell’istituto, che sono di esclusiva competenza di quest’ultimo". La replica di Start alla preside dell’Einaudi Molari, Daniela Massimiliani, inserisce anche la Provincia come ente che non ha mai avallato la scelta della settimana corta. "Anzi, abbiamo fatto presente, negli incontri avuti, che la scelta della settimana corta presentava notevoli difficoltà per i trasporti, perché non è allineata con gli orari della maggioranza degli istituti delle superiori. In particolare, abbiamo fatto notare che la proposta di far uscire gli studenti alle 16 sarebbe stata molto problematica, soprattutto per chi abita più lontano, Valmarecchia e Valconca in primis. Non si capisce neppure quali siano le destinazioni che per essere raggiunte impiegano più di due ore (come lamentato dai genitori ndr). Né ci sono arrivate segnalazioni di ritardi così marcate. In ogni caso la Provincia, in accordo con Start e Agenzia della Mobilità, sta valutando se sia possibile adottare soluzioni per limitare i tempi di attesa per le due uscite settimanali delle 14,25, in modo da ridurre i disagi degli studenti".