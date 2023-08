"Caos chiringuito? La colpa è di Gnassi"

Il caos e le polemiche sui chiringuito? Per l’ex vicesindaco di Rimini Maurizio Melucci la situazione "è figlia di un errore di Gnassi, che ha permesso di realizzare i chiringuito fregandosene del piano dell’arenile". Melucci su Chiamamicittà ricorda che il piano prevedeva che "i chiringuito potevano essere realizzati solo dopo la riorganizzazione e riqualificazione della spiaggia". Ma "Gnassi decise, con una delibera di giunta (sbagliando dal mio punto di vista) di permettere l’apertura di questi gazebo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nessuna riqualificazione e chiringuito che crescono in base ai bar. Ritorniamo all’origine, in vista dei bandi per le concessioni balneari".