Caos chiringuito: quando la spiaggia fa... rumore

La battaglia sui chiringuito è diventata uno dei tormentoni dell’estate. Di multe ce ne sono state parecchie, di denunce anche. Va trovato un equilibrio, nell’interesse di tutti: di chi va in spiaggia per rilassarsi e godersi il mare, ma anche di chi (e sono sempre di più) vuole divertirsi con i piedi nella sabbia. Non avremo mai il mare della Sardegna, ma abbiamo una delle spiagge più attrezzate d’Europa e l’intrattenimento dei chiringuito è tra le sue attrattive, a patto che avvenga nelle regole. Il rispetto delle norme è doveroso, ma rinunciare ai chiringuito sarebbe una perdita, per la spiaggia e per il turismo.