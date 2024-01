"Caos e code fino a quattro ore per i pazienti in ospedale"

La rivoluzione avviata all’ospedale ’Franchini’ di Santarcangelo? "Se il buongiorno si vede dal mattino, non è un buongiorno", dice Pietro Pesaresi, presidente provinciale dello Snami (il sindacato autonomo dei medici). Lunedì a Santarcangelo è partito il nuovo Cau, ovvero il centro di assistenza urgenza, che sostituisce il pronto intervento. Un Cau ha già aperto a Cattolica, domani inaugurerà quello di Novafeltria che si affiancherà al punto di primo intervento.

Sull’apertura del Cau a Santarcangelo ci sono state tante polemiche. La minoranza, in particolare il capogruppo di Bene in comune Domenico Samorani, sostiene che l’Ausl abbia in questo modo depotenziata l’attività legata alle emergenze. Forti critiche erano già arrivate dallo Snami, che ora rilanciata dopo i primi giorni di attivazione del Cau. "La situazione non è buona, proprio come temevamo – dice Pesaresi – Ieri alle 14 al Cau c’erano 12 persone in attesa, di cui 2 stese sulle sedie. Chi chiedeva agli infermieri quali erano i tempi di attesa per la visita, si è sentito rispondere che potevano andare da una a quattro ore, a seconda della durata di ogni visita. All’incertezza sui tempi si aggiunge la confusione. Non c’è più il triage, fa la stessa coda chi è lì per un problema sanitario e chi invece si è recato per un certificato. E non c’è la suddivisione tra i casi più lievi, quelli per capirci che venivano trattati dall’ex guardia medica, e quelli che richiedono invece un trattamento da pronto intervento".

Insomma: per Pesaresi il nuovo Cau a Santarcangelo "non solo ha aumentato i tempi di attesa, ma sta generando molto confusione tra i pazienti". Per il presidente dello Snami "trasformare il pronto intervento in un Cau, a Santarcangelo, fin qui non sembra aver portato ai pazienti quei benefici annunciati dalla Regione e dall’Ausl. Anzi: per una realtà come il ’Franchini’ di Santarcangelo, quanto meno vista la situazione di questi giorni, il nuovo Cau non è un potenziamento dei servizi ma al contrario è un passo indietro". Va detto che il personale in servizio, come ribadito dall’Ausl, non è cambiato rispetto a prima. Il numero di medici e infermieri è rimasto inalterato. Si stanno facendo normalmente i ricoveri per quei pazienti più gravi che arrivano al Cau, come accadeva prima col pronto intervento. Pesaresi assicura che "la situazione di Santarcangelo resterà monitorata, per valutare le criticità e proporre correttivi".