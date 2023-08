Caos insegnanti "Trasferirsi costa caro, c’è chi rinuncia al posto"

Meglio continuare a essere precario che lavorare a centinaia di chilometri da casa e dalla famiglia, con uno stipendio mangiato dal caro vita. "E’ quanto ci stanno dicendo diversi insegnanti riminesi dopo le assegnazioni dei posti in altre province della regione", spiegano Simonetta Ascarelli per la Cgil e Antonio Pagnotta per la Uil. Stanno arrivando le prime rinunce ed è solo l’inizio. "Ne sapremo di più nei primi giorni di settembre – riprende Pagnotta -. Ma la situazione rischia di diventare complicata. Stiamo parlando di posizioni di ruolo che verrebbero a mancare. Si farebbe un passo indietro perché quei posti sarebbero poi gestiti dalle scuole come supplenze". Rinunciare al posto assegnato fa decadere il diritto acquisito attraverso il concorso vinto, e gli insegnanti tornerebbero a essere precari. "Questo significherebbe un fallimento per tutti", sottolinea Ascarelli. Per la referente scuola della Cgil c’è un problema di fondo: il criterio di assegnazione. "Bisognerebbe tornare a quello su base provinciale. Così ci sono insegnanti riminesi che si vedono assegnati a plessi a Modena, Reggio Emilia o Ferrara, ma non nei centri città facilmente raggiungibili in treno, bensì in provincia, cosa che costringe a prendere casa. I costi da sostenere sono considerevoli, inoltre stiamo parlando di insegnanti, soprattutti donne, arrivate al ruolo non più giovanissime, con famiglia e figli da crescere". Quest’anno il sistema delle assegnazioni appare complesso perché si sommano il concorso ordinario, quello straordinario e la graduatoria provinciale per il sostegno. Diversi prof compaiono in più graduatorie. Inoltre nel riminese i posti di ruolo sono pochi, cosa che costringe chi è entrato nelle graduatorie a vedersi asssegnato in altre provincie. I problemi ci sono anche per gli insegnanti che vivono altrove e sono stati indirizzati nel riminese. "Rimini è una città cara, e gli stipendi di cui stiamo parlando sono di circa 1.300 euro al mese", conclude Ascarelli.

Andrea Oliva