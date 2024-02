Caos nel bar: scarcerati due nomadi

Obbligo di presentazione ai carabinieri per cinque giorni a settimana. Questa la misura imposta dal gip del tribunale di Rimini alla coppia di nomadi, uno di 41 e l’altro di 21 anni, che martedì scorso erano stati arrestati dalla polizia di Stato dopo il parapiglia scoppiato in in un bar di via Spagna. Era stato proprio il gestore dell’attività ad allertare le forze dell’ordine segnalando la presenza nel locale di due individui molesti. L’uomo ha riferito di conoscere bene i due soggetti, spiegando che si trattava di clienti abituali che, con fare prepotente, più volte avrebbero preteso di consumare senza pagare. Alle richieste del titolare di vedersi corrispondere un qualche compenso per le frequenti consumazioni, i due nomadi sarebbero arrivati anche a minacciarlo e a chiedergli il pizzo se non avesse voluto veder bruciare il proprio bar. Nei confronti del 41enne difeso dall’avvocato Giancarlo Tunno e del 21enne difeso dall’avvocato Davide Grassi erano scattate le manette anche per l’accusa di tentata estorsione, oltre che per aver aggredito e minacciato i poliziotti intervenuti sul posto a seguito della richiesta di aiuto del gestore. Entrambi gli indagati sono stati quindi scarcerati e sottoposti all’obbligo di presentazione, cinque volte alla settimana, in caserma. Davanti al giudice, hanno ammesso di aver alzato i toni in quanto entrambi quel giorno erano ubriachi e di essersi scagliati contro i poliziotti, ma hanno negato categoricamente di aver messo in atto un tentativo di estorsione.