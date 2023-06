Caos parcheggi al mare Il piano del Comune: "Più navette e trenini e 1.400 nuovi stalli"

Oltre 2.400 parcheggi per superare gli ingorghi nella zona mare, dopo la realizzazione del Parco del mare. Circa la metà sono già realtà, gli altri dovranno arrivare con l’ampliamento di aree già presenti, ma non subito. Per il momento bisognerà affidarsi, soprattutto per Marina centro, alle navette che il Comune intende potenziare, e allo Shuttlemare, altro servizio che viene sempre più richiesto. Mentre la zona nord di Rimini ha a che fare con la Ztl dell’area del nuovo lungomare, a sud del porto canale la città vive due realtà diverse. Da una parte la zona di Marina centro con i viali delle Regine che vanno in crisi a ogni invasione di turisti, facendo dei posti liberi un miraggio. Dall’altra c’è la zona più a sud, dove gli albergatori hanno già opzionato la bellezza di un migliaio di parcheggi in aree a ridosso delle strutture turistiche e altre più lontane, arrivando fino al centro commerciale Le Befane, per risolvere il problema del posto auto per i propri clienti. In questo caso l’esperienza del comitato turistico di Marebello è emblematica.

Capitolo Marina centro. Un anno fa il Comune fece un bando per affidare agli albergatori i posteggi nell’area vicino all’ex questura di via Ugo Bassi. Aderirono in pochi. "E vista l’esperienza – premette l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – non abbiamo riproposto il bando. Per altro non abbiamo ricevuto neanche richieste". Resta la caccia al posteggio, ma stanno per arrivare novità. "Lo Shuttlemare è già attivo ed è stato potenziato – ricorda l’assessore – Intendiamo potenziare anche il servizio del trenino dal parcheggio realizzato in via Fada. Lo scorso anno era attivo nei fine settimana tra luglio e agosto. Vorremmo farne un servizio continuo in quella fase della stagione". E intanto si lavora per dotare piazzale Kennedy di ulteriori 100 posti. I lavori potrebbero iniziare nei primi mesi del 2024. "Il progetto è tra quelli finanziati con il Metromare: 13 milioni in totale per più aree da potenziare o creare da zero vicino alle fermate. Per il Kennedy ci sono già vari studi e ipotesi da valutare. Alcuni più impattanti perché sfruttano le diverse altezze, altri più veloci da realizzare. Lì verranno 100 posti auto in più. I lavori dovrebbero partire nei primi mesi del 2024, ma non possiamo correre il rischio di sovrapporli in estate a quelli per la costruzione del parcheggio interrato in piazzale Marvelli, dove il cantiere partirà in ottobre. Se non fosse possibile finire il Kennedy per la stagione, dovremo rimandare all’autunno".

Spostandosi da Marina centro verso sud, ecco che il comitato Marebello che raccoglie gli albergatori ha già sul piatto un migliaio di parcheggi, alcuni dei quali entrati in funzione giovedì, in tempo per il ponte del 2 giugno. Ci sono le aree in via Macanno, il parcheggio confermato dopo l’esperienza dello scorso anno a ridosso de Le Befane, poi ci sono le zone di sosta degli istituti Marco Polo e Malatesta che, al termine dell’anno scolastico, resteranno aperti tutta l’estate per accogliere le auto dei turisti. Altri posti poi disponibili alla ex colonia Murri. Le aree sono custodite, servite da navette e apprezzate anche da albergatori più vicini a Marina centro che a Marebello. Dalle zone di via Lagomaggio e via Pascoli già diversi hotel hanno opzionato i posteggi.

Ci sono poi, sempre in zona sud, altri albergatori che stanno cercando in proprio piccoli lotti da trasformare in aree di sosta per i clienti. La ricerca di posti in futuro dovrebbe essere saziata dagli interventi che Pmr e il Comune intendono realizzare. Quello di piazzale Kennedy sarà il primo, ne seguiranno altri con i 13 milioni di opere legate al Trc. "A Rivazzurra – aggiunge la Frisoni – raddoppieremo l’area attuale al Parco Pertini (120 posti in più, ndr) rendendolo a due piani. Faremo la stessa nell’area di via Chiabrera, raddoppiandola. E interverremo anche in via Cavalieri di Vittorio Veneto, con 250 posti in più. È previsto anche l’esproprio di un lotto in via Poerio zona Pascoli. Le progettazioni sono in atto". La dotazione di nuovi posti auto in queste aree, sommate al futuro parcheggio Tripoli, sarà di circa 1.400.

Andrea Oliva