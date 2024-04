Caos parcheggi: altri 150 posti per il Palas

Più parcheggi al Palas. Per ricavare altri posti auto sarà usata – in via temporanea – una parte dell’area in via della Fiera, lì dove doveva sorgere la nuova piscina (poi dirottata a Viserba). È stata la stessa società di gestione del Palas a chiedere e ottenere dal Comune di incrementare gli spazi per la sosta, in previsione di un calendario che prevede una serie di eventi di grande richiamo: solo tra aprile e maggio tra convention aziendali e i diversi congressi culturali, medico-scientifici e di varie associazioni sono previste oltre 25.000 presenze. L’accordo firmato col Comune prevede che sia la società del Palas a farsi carico della sistemazione dell’area: saranno realizzati in questa prima fase di circa 150 posti auto. In un secondo momento Palazzo Garampi e la società valuteranno se aggiungere ulteriori stalli. I lavori partiranno subito: l’obiettivo è avere i nuovi 160 parcheggi pronti giù entro il ponte del 25 aprile o comunque prima della fine di questo mese. L’utilizzo dell’area di via della Fiera "rappresenta una soluzione temporanea – spiegano dal Comune – che consente di dare una funzione a uno spazio oggi non utilizzato". Questo nell’attesa che la sua destinazione definitiva venga stabilita col nuovo Piano urbanistico generale. Per il Palas è una boccata d’ossigeno, dal momento che gli eventi in programma quest’anno fanno registrare, come nel 2023, il pienone.