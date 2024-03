Caos parcheggi: torna Shuttlemare Il servizio di navetta gratuita Shuttlemare torna per contrastare il caos parcheggi in zona mare. Nel 2023 ha trasportato 49.530 persone in 121 giorni, con un aumento del 20% dei passeggeri. Quest'anno sarà attivo dal 25 aprile al 15 settembre.