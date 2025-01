Caos poste: "Bollette recapitate già scadute"

Lettere e bollette recapitate con settimane di ritardo a Sant’Agata Feltria. "L’amministrazione farebbe bene a protestare contro i disservizi". A sollecitare l’intervento è l’ex primo cittadino Franco Vicini. "Siamo ancora sotto choc dopo la chiusura dell’unica banca in paese. Come se non bastasse, il 7 gennaio a molti residenti sono state recapitate le bollette di gas e luce che scadevano il 30 dicembre. Spero che l’amministrazione protesti con le Poste affinché venga assicurata la regolarità del servizio".