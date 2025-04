Caos spiagge, la mossa di Salvini. Spunta il decreto sugli indennizzi. I bagnini ora tornano a sperare

Caos spiagge: l’ultima speranza per i bagnini è nel documento che il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini ha trasmesso al Mef, il ministero dell’economia e delle finanze, e al Consiglio dei ministri nella tarda serata di lunedì. È lo schema del decreto in materia di indennizzi relativi alle concessioni balneari. Il tema dei risarcimenti è il nodo intorno a cui ruota la battaglia dei balneari da molti mesi a questa parte. Fin da quando il governo Meloni ha ammesso – con la legge ‘Salva infrazioni’ – che i bandi per il rinnovo delle concessioni vanno fatti entro il 30 giugno 2027 e le procedure andranno chiuse entro il 30 settembre dello stesso anno.

Cosa ci sia scritto nello schema del decreto preparato dal ministero dei trasporti, nei dettagli, non è ancora dato saperlo. Poche le indiscrezioni che giungono dal governo. E anche le associazioni dei balneari preferiscono procedere con il freno a mano tirato. "Attendiamo di capire e vedere cosa prevede lo schema di decreto preparato dal ministero – premette Diego Casadei, presidente di Oasi Balneari – Ma il semplice fatto che il ministero sia andato avanti, dopo la bozza del decreto iniziale che recepiva le indicazioni delle Ue, e le successive osservazioni presentate dai balneari, lascia pensare che il nuovo decreto si discosti dalla prima versione". Tradotto: i bagnini sperano che sugli indennizzi arrivi qualche concessione in più oltre al rimborso dei costi degli investimenti non ammortizzati negli ultimi 5 anni. Insomma: la speranza è che quetso decreto vada, come ha promesso il ministro Salvini, contro quell’indicazioni dell’Ue, ritenute dal ministro e dagli stessi balneari troppo stringenti. È ancora presto per capire in che modo si potrebbe andare nella direzione auspicata dai bagnini, ovvero verso il riconoscimento del valore dell’impresa nel caso in cui il concessionario perda l’attività di spiaggia ai futuri bandi. Non resta che attendere. Il problema è per quanto. Potrebbero volerci giorni o settimane, sempre che altre tensioni tra le forze di governo non facciano slittare ancora il provvedimento.

Il documento del ministro Salvini contiene anche i criteri per la rideterminazione dei canoni per le concessioni. E questo è un altro tema su cui resta alta l’attenzione dei balneari e degli enti locali che devono applicare i canoni. In mancanza di un decreto, la legge ‘Salva infrazioni’ del novembre scorso prevede infatti un aumento del 10 per cento dei canoni.

Andrea Oliva