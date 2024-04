"Caos spiagge: servono subito i bandi"

"Spiaggia nel caos per l’inerzia di un governo incapace e irresponsabile". A sparare a zero sull’esecutivo è ancora una volta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. Il parlamentare cerca di ribaltare la narrazione che vorrebbe il governo vicino ai balneari. "Come abbiamo sempre detto, il governo non è ‘amico’ dei balneari e dei piccoli imprenditori, ma al contrario è artefice di una situazione di incertezza che sta distruggendo il comparto e avrà conseguenze gravissime sull’offerta turistica del Paese e sull’economia di tante località a vocazione balneare. A questo quadro si aggiunge la costosa infrazione europea che minaccia sempre più concretamente l’Italia dopo che la Commissione UE ha rispedito indietro la mappatura farsa, realizzata dal governo per chiedere l’uscita delle nostre concessioni demaniali dalla direttiva Bolkestein... L’ennesima figuraccia". Così oggi "i concessionari uscenti stanno preparando gli stabilimenti senza sapere se hanno titoli legittimi per iniziare o meno la stagione".