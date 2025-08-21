Caos tassa rifiuti: 171 ancora senza sconti

Lo sconto sulla Tari svanisce, anche se il criterio fissato dal bando pubblico è stato rispettato. "Chi avrebbe pieno diritto all’esenzione della Tari, deve pagare comunque la tassa sui rifiuti. Così vengono penalizzate famiglie in difficoltà economica". A scriverci è una cittadina, non l’unica a rimanere esclusa, per il momento, dai contributi che consentono di abbattere la bolletta della tassa rifiuti. Il riferimento va a quanto pagato per la Tari nel 2024, e al conseguente bando per ottenere agevolazioni. A partecipare a quella gara sono state 720 persone o famiglie, davvero tante se si pensa che nei casi in cui si prendeva come rifermento il valore Isee, questo era fissato a 10.300 euro. Dunque solo chi aveva un valore inferiore poteva accedere alle graduatorie. Questo non era l’unico criterio, ce n’erano anche altri più selettivi come il lavoratore in cassa integrazione, i disoccupati e così via.

Se 720 sono state le domande presentate, spiega l’assessore al bilancio Alessandro Nicolardi, quelle che ad oggi hanno ottenuto lo sconto sono state 549, per un totale di 141mila euro rimborsati ai cittadini. Restano tuttavia 171 domande che hanno rispettato il criterio di base, ovvero avere un Isee inferiore a 10.300 euro (per un totale di 54mila euro di rimborsi potenziali), ma non hanno visto a oggi nemmeno un euro. Questo accade per il meccanismo del bando. "La fascia relativa al criterio di base, ovvero l’Isee – fa il punto l’assessore – ha visto molte più domande rispetto al budget che era stato previsto a bilancio. Mentre nelle altre classi o fasce tutte le domande arrivate sono state evase e i contributi riconosciuti". Il meccanismo del bando è pensato per aiutare in prima battuta chi ha più bisogno per le condizioni oggettive di vita, disoccupati, cassaintegrati, disabili e così via. Per questo il fondo che si limita a chiedere l’Isee ha un tetto limitato, e ben 171 persone ancor attendono il contributo.

Il 7 agosto c’è stato un incontro tra l’amministrazione e i sindacati per esaminare la situazione e capire come procedere. "In accordo con i sindacati, chi non ha visto riconosciuto il rimborso - riprende l’assessore – potrà ottenerlo. Innanzitutto abbiamo alzato da 25mila a 35mila euro il tetto per questa fascia di domande. Inoltre se chi ha presentato la richiesta rientra in altre classi del bando (quelle precedenti, dai cassaintegrati alle altre categorie riconosciute), potrà rientrare in altre fasce e vedersi riconosciuto il contributo". Inolltre "ricordo che anche per il 2025 è possible sospendere il pagamento della Tari per chi ha usufruito delle agevolazioni per il 2024, e intende ripresentare la domanda".

Andrea Oliva