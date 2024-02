Caos trasporti, 5mila corse saltate: "Start paghi di più i suoi autisti o gireranno sempre meno bus"

Più soldi in busta paga per gli autisti di Start Romagna. Denari che "la Regione, i Comuni e la stessa Start devono trovare se vogliono aumentare il numero degli autisti", sottolinea Massimo Bellini della Cgil. È la battaglia che fanno i sindacati, che vedono nell’aumento di stipendio una delle principali risposte alle difficoltà del servizio pubblico. Nel corso del 2023 sono saltate oltre 5mila corse nel Riminese, di cui 3.941 per la carenza di autisti. Una carenza che è diventata cronica, mentre il numero di conducenti che se ne vanno continua a salire, rendendo sempre più difficile organizzare turni e servizi. "Basta questo come paragone – premette Bellini per – Oggi un autista che consegna i pacchi di Amazon e altro, percepisce lo stesso stipendio di un neo assunto di Start con diversi anni di esperienza in azienda, ma lavorando molto meno. Infatti, invece di contare su una settimana piena come un autista del trasporto pubblico, percepisce quella cifra lavorando 3 o 4 giorni". Per Bellini nel trasporto pubblico si sta assistendo a investimenti importanti in infrastrutture e mezzi, "ma questo non si può reggere se non si investirà anche nella forza lavoro". In conclusione "se non investiremo sui lavoratori aumentando le retribuzioni, rischiamo di assistere a una progressiva diminuzione delle corse che si concentreranno nei centri urbani lasciando sempre più isolate le periferie e l’entroterra".

Ad aver già avanzato la procedura che potrebbe portare a un nuovo sciopero è l’Ugl. "Ci sono diverse cose che non funzionano in Start: dalle ferie ai permessi sindacali – sottolinea Massimo Cai dal sindacato –. Ma soprattutto l’equa retribuzione tra dipendenti. Tra i nuovi assunti e quelli ‘anziani’ c’è un’importante differenza di retribuzione. Temo che in futuro le corse saltate aumenteranno. È arrivato il momento che i Comuni prendano decisioni, così non si può andare avanti".

