Capannone distrutto dalle fiamme

Le fiamme altissime, ben visibili dalla Statale 16. La corsa dei vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme a carabinieri e polizia di Stato. Ci sono volute parecchie ore per spegnere il maxi incendio scoppiato, lunedì sera a Viserba monte, in un capannone usato come deposito per attrezzi. L’allarme è scattato poco prima delle 23. Tanti hanno chiamato vedendo le fiamme e il fuomo. I vigili del fuoco si sono presentati poco dopo sul posto, in via Popo, con 12 uomini, due autopompe e un’autobotte. L’intervento è andato avanti a lungo e solo intorno alle 2 le fiamme erano state domate. All’interno della struttura erano presenti alcune bombole di acetilene, che i vigili hanno messo in sicurezza prima che scoppiassero. Ingenti i danni al capannone andato a fuoco, ma non ci sono stati feriti. Le cause del rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbero di natura accidentale.