Capi di Stato in visita da Reggini

Il Gruppo Reggini ha ricevuto la visita ufficiale dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. "Una gradita occasione per confrontarsi – riferiscono dall’azienda sammarinese – su temi di grande attualità come la salvaguardia ambientale e un impegno green da sostenere a partire dal territorio". "Siamo onorati di questa visita che ci ha dato l’opportunità di ripercorrere, con i rappresentanti istituzionali, le azioni, la progettualità mirata e l’impegno costante del Gruppo verso best practice con le quali possiamo in qualche modo contribuire al bene del nostro ambiente", le parole di Maria Reggini.