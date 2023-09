Capitale cultura, musica in piazza

Settimana ricca di appuntamenti che avrà come momento clou la grande festa in piazza per celebrare la candidatura di Rimini (e della Romagna) a Capitale italiana della cultura 2026. Domani la cerimonia formale al Teatro Galli sarà seguita da una grande festa tra Piazza Cavour, Piazza Malatesta e Arena Francesca da Rimini, dove per tutta la serata si esibiranno artisti.