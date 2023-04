Capitale della cultura 2026: parte il viaggio "Superiamo lo stereotipo di cartolina balneare"

di Giuseppe Catapano

Vieni oltre. Vin olta, per dirla alla riminese. Quello del sindaco Jamil Sadegholvaad è un invito a non "fermarsi alle apparenze". A oltrepassare "quel limite che vorrebbe imprigionare ancora oggi Rimini dentro lo stereotipo di una cartolina balneare sempre uguale". Vorrebbe. Ma Rimini è tanto di più. È arte, è storia, "è stata tra le città italiane che più ha contribuito ad abbattere gli steccati delle relazioni tra persone". Con questa consapevolezza Rimini ha cominciato un viaggio: tale è la candidatura a capitale della cultura 2026, presentata ieri nella prima iniziativa pubblica al Galli. Con lo slogan Vieni oltre. "Abbiamo scoperto – le parole del sindaco sul palco del Galli – come dire tutto questo in un titolo che, con la sintesi estrema di un’espressione dialettale, è capace di racchiudere in due parole la precisione di ciò per cui ci candidiamo". Rimini vuole essere capitale. Della cultura. "Qui – sottolinea Sadegholvaad – puoi ritrovare in una stessa galleria di immagini identitarie la sontuosità di un teatro verdiano e alcuni avamposti di tendenza come lo Slego e il Paradiso, l’Arco d’Augusto accostato alle immagini irriverenti di Maurizio Cattelan, il Trecento Riminese e il mondo della notte, il bianco marmoreo del Tempio di Leon Battista Alberti e le immagini stranianti bianco e nero dropout di Marco Pesaresi, Ariminum e Teutonen Grill".

Il percorso è cominciato. Alla presentazione di ieri hanno partecipato (qualcuno in presenza, altri in video) anche i sindaci delle città che sono già state capitali della cultura o che lo saranno in futuro: Matera (capitale europea nel 2019), Bergamo e Brescia (capitali italiane 2023), Pesaro (2024). Agrigento lo sarà nel 2025: la scelta è stata ufficializzata da pochi giorni. Rimini punta al 2026 e dovrà battere la concorrenza, tra le altre, di Alba, Bra, Langhe e Roero che hanno appena annunciato la candidatura. Entro la fine del prossimo inverno ci sarà il responso. "Se dovessi sintetizzare in una frase il percorso che ci attende e la natura particolare della nostra candidatura – osserva il sindaco – direi che ce la siamo meritata. Attenzione, non ‘ce la siamo meritata’ come amministrazione comunale, questa o ogni altra di quelle precedenti. Ce la siamo meritata come città e comunità dentro alla storia, propria e generale". Anche perché "nessuno ci ha mai regalato nulla. Abbiamo pesantemente scontato gli effetti di un’immagine e di un modo di concepire l’economia e la vita su cui si posava prima un giudizio e poi un’analisi della nostra fortuna e di tutta una serie di contraddizioni evidenti. Brutti anatroccoli, capitale dell’effimero, venditori d’ombra, riminizzazione, diventimentificio". E ora? "Vieni oltre – dice Sandegholvaad – sembra rinnovare il suo invito a non fermarsi alle apparenze e a proseguire con noi per scoprire la compresenza di tutte le ramificazioni pluridimensionali che la nostra città ospita e custodisce. Forse la chiave decisiva e non replicabile della nostra candidatura". Il viaggio è cominciato. Rimini vuole diventare capitale della cultura.