Capitale della cultura. Dossier inviato a Roma ‘Partita’ da 9 milioni guardando al 2026

di Giuseppe Catapano

La sfida è ufficialmente lanciata. Simbolicamente quando Viola e Giulia, due ragazze che diventeranno maggiorenni tra il 2026 e il 2027, premono il tasto ‘invio’ dal palco del Galli: dossier per la candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura 2026 spedito al ministero e città ufficialmente in campo. In realtà quella sfida è partita molto prima. Paolo Verri, il coordinatore della candidatura, in un teatro gremito per la presentazione del dossier, l’ha ricordato: il piano strategico del 2007 è stato il punto di svolta che ha innescato la metamorfosi culturale di Rimini, che 15 anni dopo punta a diventare capitale.

Una ‘partita’ da 9 milioni di euro: questo è il budget previsto per l’evento, indicato nel dossier, al quale sono da aggiungere i 9,7 milioni per le infrastrutture con lo sguardo rivolto anche oltre il 2026. Quattro assi tematici, venti progetti – come spiegato dalle direttrici artistiche Francesca Bertoglio e Cristina Carlini – e i riflettori puntati sulle nuove generazioni, in particolare sui ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Perché la parola d’ordine è futuro.

Proprio al Galli era stato presentato in aprile il percorso che avrebbe portato alla candidatura. Allora sul palco c’era Allegra, protagonista del festival ‘Mare di libri’ come Viola e Giulia, chiamate ieri dal sindaco Jamil Sadegholvaad a raccontare come hanno vissuto gli ultimi cinque mesi, quelli che hanno portato alla realizzazione del dossier ultimato nella notte tra martedì e mercoledì, e come immaginano la Rimini del domani.

La sfida è lanciata, dunque. Oggi il ministero della Cultura ufficializzerà la lista delle candidate, la scelta è attesa nel marzo del 2024. "Siamo qui a parlare di futuro – le parole di Sadegholvaad – e per me è emozionante, perché sentiamo la solidarietà e la partecipazione della città, dei paesi della nostra provincia e della Romagna. Ma è emozionante anche perché questo momento premia quello che abbiamo fatto non in anni recenti, ma in oltre duemila anni di storia". Nei prossimi giorni il dossier verrà tradotto in varie lingue. "Non so come andrà a finire questa avventura. La competizione – osserva il sindaco – è serrata, la concorrenza agguerrita e non di rado capita che intervengano altri motivi oltre a quelli prettamente culturali. Ma di una cosa sono sicuro già adesso: Rimini per me ha già vinto. Questo è il momento di riconciliazione con la nostra storia in nome e per conto del nostro futuro".